وفد من "حزب الله" في كليمنصو.. هذا ما تناوله البحث (صور)

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إستقبل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، في كليمنصو، وفداً من "حزب الله" ضم المعاون السياسي للأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله الحاج حسين خليل ومسؤول وحدة التنسيق والارتباط في الحزب الحاج وفيق صفا، بحضور رئيس كتلة اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط، الوزير السابق غازي العريضي، أمين السر العام في "التقدمي" ظافر ناصر ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب.خلال اللقاء، جرى عرض لآخر المستجدات والاستحقاقات.