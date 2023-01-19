عدّاد كورونا وكوليرا في لبنان.. هذه آخر الأرقام!

أعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته مساء اليوم عن حالات كورونا، تسجيل "191 إصابة جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1226155، كما تم تسجيل حالتي وفاة".





إلى ذلك، أعلنت عدم تسجيل اي إصابة جديدة بكوليرا، وعليه استقر العدد التراكمي للحالات المثبتة على 671، كما لم يتم تسجيل اي حالة وفاة وسجل العدد التراكمي للوفيات 23.

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