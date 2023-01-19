"على ضو التليفون"... شاهدوا كيف يعتصم النواب داخل المجلس!

انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي للنواب الستة المعتصمين داخل المجلس النيابي. وتظهر النائب بولا يعقوبيان وهي تدور على النواب الآخرين ملحم خلف، حليمة قعقور، سينتيا زرازير، وضاح الصادق ونجاة صليبا. وظهر النواب وهم يستعينون بـ"ضو التليفون" لإنارة قاعة المجلس.

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