"على ضو التليفون"... شاهدوا كيف يعتصم النواب داخل المجلس!

فيديو من داخل المجلس النيابي للنواب المعتصمين بعد قطع الكهرباء عنهم#lebanon24 pic.twitter.com/3EF8vvJcn8
— Lebanon 24 (@Lebanon24) January 19, 2023
فيديو من داخل المجلس النيابي للنواب المعتصمين بعد قطع الكهرباء عنهم#lebanon24 pic.twitter.com/3EF8vvJcn8
"على العتمة" نواب التغيير داخل قبة البرلمان بعدسة #بولا_يعقوبيان@PaulaYacoubian @najat_saliba @MelhemKhalaf
@halime_el @CynthiaZarazir pic.twitter.com/WQ03d2jre4
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) January 19, 2023
"على العتمة" نواب التغيير داخل قبة البرلمان بعدسة #بولا_يعقوبيان@PaulaYacoubian @najat_saliba @MelhemKhalaf
@halime_el @CynthiaZarazir pic.twitter.com/WQ03d2jre4