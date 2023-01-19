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لبنان

كلاس: المشاركة في جلسة مجلس الوزراء هي إستجابة لمصالح الناس

Lebanon 24
19-01-2023 | 12:34
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أعتبر وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلّاس ان مشاركته في جلسة مجلس الوزراء هي في أساسيات التزاماته بالمسؤولية الدستورية وواجباته الوطنية  وإستجابته  لمصالح الناس، بعيداً عن المواقف  والاجتهادات السياسية.   
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و تساءل كلاّس: "أيُّهما أخطر على الممارسة  الديمقراطية الحكومة ، الثلث المُعطِّل و الوزير المُعطِّل،؟".

و اعتبر ان عدم اعتماد صيغة تواقيع (الاربعة و عشرين وزيراً ) و على صيغة ( المراسيم  الجوَّالة ) في حالة تصريف الاعمال و شغور رئاسة الجمهورية ، هي انه في وضعية حكومة من ٢٤ وزيرا و في حالة دستورية عادية ، يكون (الثلث المعطّل) ثمانية وزراء ، اما في  وضعية الحكومة الحالية و بصيغة تصريف الأعمال فسيكون بإمكان كل وزير ان يكون  ، وزيراً مُعطِّلا ، إضافة الى ان فلسفة المشاركة الحضورية في الجلسة ، هي في عملية النقاش التفاعلي بين اعضاء الحكومة و التي  على اساسها  يتم إتخاذ  القرارات إما بالاجماع او بالأكثرية. وهذا ما ينتفي في حالة المراسيم الجوّّالة، التي كانت تحصل إستثنائياً و في ظروف قاهرة و بمواد محددة ، و هذا ما لا ينطبق على واقع الحال .
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