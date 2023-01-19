كلاس: المشاركة في جلسة مجلس الوزراء هي إستجابة لمصالح الناس

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أعتبر وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلّاس ان مشاركته في جلسة مجلس الوزراء هي في أساسيات التزاماته بالمسؤولية الدستورية وواجباته الوطنية وإستجابته لمصالح الناس، بعيداً عن المواقف والاجتهادات السياسية.و تساءل كلاّس: "أيُّهما أخطر على الممارسة الديمقراطية الحكومة ، الثلث المُعطِّل و الوزير المُعطِّل،؟".و اعتبر ان عدم اعتماد صيغة تواقيع (الاربعة و عشرين وزيراً ) و على صيغة ( المراسيم الجوَّالة ) في حالة تصريف الاعمال و شغور رئاسة الجمهورية ، هي انه في وضعية حكومة من ٢٤ وزيرا و في حالة دستورية عادية ، يكون (الثلث المعطّل) ثمانية وزراء ، اما في وضعية الحكومة الحالية و بصيغة تصريف الأعمال فسيكون بإمكان كل وزير ان يكون ، وزيراً مُعطِّلا ، إضافة الى ان فلسفة المشاركة الحضورية في الجلسة ، هي في عملية النقاش التفاعلي بين اعضاء الحكومة و التي على اساسها يتم إتخاذ القرارات إما بالاجماع او بالأكثرية. وهذا ما ينتفي في حالة المراسيم الجوّّالة، التي كانت تحصل إستثنائياً و في ظروف قاهرة و بمواد محددة ، و هذا ما لا ينطبق على واقع الحال .