14
o
بيروت
14
o
طرابلس
3
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
7
o
النبطية
9
o
زحلة
4
o
بعلبك
4
o
بشري
14
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الحشيمي: هذا ما كنّا نأمل من المطارنة الموارنة
Lebanon 24
19-01-2023
|
12:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكّد النائب الدكتور بلال الحشيمي أننا "لا ننظر إلى بكركي، بوصفها مرجعيّة مسيحيّة، فحسب، بل ننظر إليها بوصفها مرجعيّة وطنيّة كبرى، وتاريخها يشهد بذلك. وقد آلمنا ما صدر عنها بلسان السّادة المطارنة الموارنة، وهو يتماهى مع ما يجول في خلد جبران باسيل من أوهام وهواجس، بكيل عبارات الهجوم على رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي محذرين كالعادة من "بعبع" اندثار الوجود المسيحي في الدولة متناسين أن التيار البرتقالي وعلى رأسه باسيل عرّاب الفراغ الرئاسي وراعي تعطيل البلاد وأمور العباد. فلما لم يعد صوته مسموعاً عند اللبنانيين ناهيك عن الخلافات المحتدمة والشرخ الحاصل بينه وبين حزب الله، لجأ باسيل إلى البطريركية المارونية التي كنّا نأمل ألا تفسح له في المجال كي يتلطّى خلف بيانها".
Advertisement
وأشار الحشيمي، في تصريح الى اننا "في وقت يؤكد فيه معظم الخبراء الدستوريين دستورية اجتماع الحكومة، انعقدت الجلسة الثانية لحكومة تصريف الأعمال في عهد الفراغ الرئاسي بتوافر الميثاقية بحضور 17 وزيراً من ضمنهم وزيرا حزب الله ومشاركة وزيرين لم يحضرا الجلسة الأولى، وتغيب 6 وزراء فقط، وسجل حضور 7 وزراء مسيحيين من أصل 12"، وتابع: "في وقت كان الرّئيس ميقاتي يؤكد أن الحكومة الحالية، من موقعها الدستوري كحكومة تصريف أعمال، ليست في وارد الحلول مكان رئيس الجمهورية أو اعتبار ان البلد يمكن أن يستمر من دون رئيس لافتاً إلى أنه ليس في وارد الدخول في سجالات لا طائل منها، أو الانزلاق للرد على ما قيل من كلام طائفي واستحضار لهواجس وعناوين لا وجود لها على الإطلاق إلا في أوهام البعض، عاجله بيان السّادة المطارنة الموارنة، بالقول إنه لا يحقّ لرئيس الحكومة المستقيلة أن يدعو المجلس للانعقاد من دون موافقة الوزراء، ولا يحقّ له أن يصدر مراسيم ويوقّعها من دون توقيع جميع الوزراء. مرددين الكلام على الهاجس الدائم والخوف من "محاولة إحداث فراغ في المناصب المارونية خصوصاً والمسيحية عموماً".
وأكمل الحشيمي: "كنّا نأمل من السّادة المطارنة الموارنة حث القوى المسيحية في المجلس النيابي على السعي الدؤوب والتعاون مع باقي الأفرقاء السياسيين للإسراع في ملء الشغور الرئاسي، كما يجدر بالمرجعيات الدينية الأخرى الحض على ذلك وصولاً إلى انتظام عمل الدولة وسد الطريق على كل المستفيدين من الفراغ الرئاسي ووضع خطط لرفع المعاناة عن الشعب اللبناني ووقف النزيف الحاصل".
وختم: "وفي وقت أصبحت فيه حكومة تصريف الأعمال الحلبة المفتوحة لتصفية الحسابات السياسية عامة والرئاسية خاصة، كان مجلس الوزراء يحاول رتق جزء ضئيل من ثوب أزمة الكهرباء التي أمعن فيها باسيل وأزلامه فساداً وإفساداً منذ أن كان قيّماً على وزارة الطاقة ومن معه، ولن تتمكن الحكومة بذلك سوى تأمين سويعات قليلة من الكهرباء للبنانيين، في حين أن المصائب الأخرى منصبة عليهم من كل حدب وصوب كمشكلة التعليم والأساتذة والاستشفاء والغلاء. وكان وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض قال في تصريح إن "موافقة الحكومة على تمويل خطة الكهرباء تشكل نافذة امل"، ناسياً مسألة الميثاقية، فهل كان تصريحه من بنات أفكاره أم استأذن من جبرانه؟".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مشهد إرضاع طفل في مسلسل تركي يفجر جدلاً واسعاً.. والجمهور غاضب شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مشهد إرضاع طفل في مسلسل تركي يفجر جدلاً واسعاً.. والجمهور غاضب شاهدوا الفيديو
00:10 | 2023-01-19
19/01/2023 12:10:21
Lebanon 24
Lebanon 24
مذيعة جديدة على شاشة الـ MTV.. من هي؟ (فيديو وصور)
Lebanon 24
مذيعة جديدة على شاشة الـ MTV.. من هي؟ (فيديو وصور)
02:00 | 2023-01-19
19/01/2023 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما قرره المجلس المركزي لمصرف لبنان ليلا بشأن الدولار والليرة
Lebanon 24
هذا ما قرره المجلس المركزي لمصرف لبنان ليلا بشأن الدولار والليرة
01:15 | 2023-01-19
19/01/2023 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ضربة سياسية كبرى بعد انتهاء عهد عون
Lebanon 24
ضربة سياسية كبرى بعد انتهاء عهد عون
04:00 | 2023-01-19
19/01/2023 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّفوا جيدًا على نجيب ميقاتي المسلم السنّي في بيته
Lebanon 24
تعرّفوا جيدًا على نجيب ميقاتي المسلم السنّي في بيته
02:00 | 2023-01-19
19/01/2023 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
15:21 | 2023-01-19
واقع السجون... بين بلال عبد الله ومولوي
15:05 | 2023-01-19
مقدمات نشرات الاخبار المسائية
14:20 | 2023-01-19
صليبا للنواب: للتوجه فورا الى المجلس حتى انتخاب الرئيس (فيديو)
14:12 | 2023-01-19
بعد وصوله إلى عتبة الـ50 ألفاً... هكذا يمكن "ترييح" الدولار
13:45 | 2023-01-19
دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه.. على أي تسعيرة أقفل؟
13:38 | 2023-01-19
جلسة حكومية ثالثة الاسبوع المقبل... وهذا ما ستبحثه
فيديو
طردته المعلمة من الصف فطعنها بخنجر.. حادثة في مدرسة تهز دولة عربية (فيديو)
Lebanon 24
طردته المعلمة من الصف فطعنها بخنجر.. حادثة في مدرسة تهز دولة عربية (فيديو)
05:00 | 2023-01-12
19/01/2023 22:32:15
Lebanon 24
Lebanon 24
تجول بين المكاتب والمقاعد.. ثعلب يقتحم مكاتب إحدى الوزارات! (فيديو)
Lebanon 24
تجول بين المكاتب والمقاعد.. ثعلب يقتحم مكاتب إحدى الوزارات! (فيديو)
23:15 | 2023-01-08
19/01/2023 22:32:15
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو تم تصويره من داخل هليكوبتر وهي تصطدم بطائرة ثانية.. ما حصل مروع
Lebanon 24
فيديو تم تصويره من داخل هليكوبتر وهي تصطدم بطائرة ثانية.. ما حصل مروع
05:00 | 2023-01-05
19/01/2023 22:32:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact