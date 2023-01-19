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لبنان

الشارع يتحرّك من جديد... اليكم الطرقات المقطوعة حتى الساعة (صور وفيديو)

Lebanon 24
19-01-2023 | 12:53
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قطع عدد من المحتجين الطريق في عبرا مقابل الـkfc بسياراتهم ومستوعبات النفايات، احتجاجاً على تردي الاوضاع المعيشية والاقتصادية وعدم قيام المعنيين بأي خطوة لانقاذ الوضع، لا سيما انتخاب رئيس جديد للجمهورية وفرملة مكابح ارتفاع سعر الدولار المستمر وتداعياته السلبية على مجمل جوانب الحياة.
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كذلك، قطع محتجون طريق النبطية الفوقا عند مفرق زوطر الشرقية بالاطارات المشتعلة، وذلك على خلفية تردي الاوضاع المعيشية.
 
وكان قد قطع عدد من سائقي سيارات الأجرة السير عند تمثال المغترب في الكرنتينا بالاتجاهين، لبعض الوقت قبل إعادة فتح الطريق لاحقاً. 
 
 



كما كان قد قطع السير على تقاطع قصقص بالاتجاهين، لبعض الوقت.
 
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