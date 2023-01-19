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لبنان

جلسة تشريعية في الأسبوعين المقبلين.. هذه القوانين على جدول أعمالها

Lebanon 24
19-01-2023 | 13:29
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أشارت قناة "الجديد" الى أنه من المتوقع تحديد جلسة تشريعية لمجلس النواب في الأسبوعين المقبلين لإقرارِ القوانينِ المُلحّة.


ولفتت الى أن أبرز ما سيتضمّنه جدول أعمال الجلسة: قانون الكابيتول كونترول والتمديد للمديرِ العامّ للأمنِ العام اللواء عباس ابراهيم.
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