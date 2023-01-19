Advertisement

لبنان

جلسة حكومية ثالثة الاسبوع المقبل... وهذا ما ستبحثه

Lebanon 24
19-01-2023 | 13:38
A-
A+
Doc-P-1030396-638097585520856749.jpg
Doc-P-1030396-638097585520856749.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت قناة "الجديد" بأن الاسبوع المقبل سيشهد تحديد جلسة حكومية ثالثة مضمونة النصاب لبت ملف القمح ومطمر الناعمة والشأن التربوي. 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مطمر الناعمة... العلية يردّ على موقع "التيار"
lebanon 24
19/01/2023 22:33:04 Lebanon 24 Lebanon 24
عبدالله: لاتخاذ التدابير المطلوبة لضمان استمرار صيانة مطمر الناعمة
lebanon 24
19/01/2023 22:33:04 Lebanon 24 Lebanon 24
"مطمر الناعمة"... ياسين: لا يوجد خوف كبير من انفجار
lebanon 24
19/01/2023 22:33:04 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب يحذّر من "كارثة" تحدق بأبناء البلدات المجاورة لمطمر الناعمة!
lebanon 24
19/01/2023 22:33:04 Lebanon 24 Lebanon 24

القمح

مطمر الناعمة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:21 | 2023-01-19
15:05 | 2023-01-19
14:20 | 2023-01-19
14:12 | 2023-01-19
13:45 | 2023-01-19
13:29 | 2023-01-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website