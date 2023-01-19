Advertisement

لبنان

بعد وصوله إلى عتبة الـ50 ألفاً... هكذا يمكن "ترييح" الدولار

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
19-01-2023 | 14:12
A-
A+
Doc-P-1030402-638097597563781300.jpg
Doc-P-1030402-638097597563781300.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

مع تخطّي سعر صرف الدولار في السوق الموازية عتبة الـ50 ألف ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد، بات السؤال الذي يفرض نفسه كما عند كل حركة للعملة الخضراء: ماذا بعد؟

فبحسب مصدر مطّلع على حركة الأسواق والعجلة الإقتصادية، هناك عناصر قصيرة المدى من شأنها "ترييح" الدولار، مثل استفادة الناس من هامش زمني قصير عمره 10 أيام لتسديد ما يمكن تسديده على دولار الـ1500، وهذا الأمر يمكنه أن يخلق عرضاً للدولار أو طلباً على الليرة من أجل تسوية بعض المدفوعات.
Advertisement

وفي هذا الإطار، أكّد المصدر أن هذا الأمر سيشكّل فرصة لتصحيح وضع الدولار بشكل بسيط، إلى مستوى أعلى من ذاك الذي وصله في انخفاضه الأخير.

وفي حين أشار المصدر إلى أن هذه فرصة لمصرف لبنان كي يرفع سعر منصة صيرفة وهو ما سيحصل قريباً، اعتبر أن هناك مشاكل حقيقية بسيولة الليرة اللبنانية تحتّم على "المركزي" أن يوسع قاعدة السيولة هذه، لأن تحويل الدولار إلى 15000 له جانب آخر لا يتمّ الحديث عنه كثيراً، وهو أن كمية السيولة لا طريق لها إلا من خلال طبع العملة بسبب غياب ما يكفي من الموارد بالليرة اللبنانية بهدف تمويل حركة سوق بهذا الإتساع.

إذاً نحن أمام معادلة بسيطة: على المدى القصير يمكن الحديث عن تصحيح بسيط، إنما على المدى الطويل، فنحن أمام مشكلة تأمين السيولة بالليرة التي تحتاج إلى طباعة واسعة. ففضلاً عن الجوّ السياسي الحاصل وفقدان كل المعالجات اللازمة، فالارجح أن الدولار باق على اتجاهه التصاعدي.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

إقتصاد

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:21 | 2023-01-19
15:05 | 2023-01-19
14:20 | 2023-01-19
13:45 | 2023-01-19
13:38 | 2023-01-19
13:29 | 2023-01-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website