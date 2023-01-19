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لبنان

ليلة النواب في المجلس مستمرة... "اللحف والوسائد" وصلت!

Lebanon 24
19-01-2023 | 15:15
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لا يزال النواب يعتصمون داخل مجلس النواب احتجاجاً على عدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية في جلسة اليوم، إذ تمّ مساءً تأمين اللحف الوسائد لهم.
 
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وانضمّ مساءً النائب سامي الجميّل إلى النواب المعتصم في قبّة البرلمان.
 
 
كما كان انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي للنواب الستة المعتصمين داخل المجلس النيابي، ظهرت فيه النائبة بولا يعقوبيان وهي تدور على النواب الآخرين ملحم خلف، حليمة قعقور، سينتيا زرازير، وضاح الصادق ونجاة صليبا. وظهر النواب وهم يستعينون بـ"ضو التليفون" لإنارة قاعة المجلس. 

من جهتها،نشرت النائبة نجاة عون صليبا عبر حسابها على "تويتر" من داخل المجلس النيابي تغريدة جاء فيها: "نحن هنا لنرفع الصوت بضرورة ان يكون لنا رئيس قادر على وضع حدّ لانهيار البلد!".

وأضافت: "ادعو الزملاء النواب للتوجه فورا الى المجلس حتى انتخاب الرئيس!"

وبالتزامن، كان عدد من المحتجين قد قطع الطريق في عبرا مقابل الـKFC بسياراتهم ومستوعبات النفايات، احتجاجاً على تردي الاوضاع المعيشية والاقتصادية وعدم قيام المعنيين بأي خطوة لانقاذ الوضع، لا سيما انتخاب رئيس جديد للجمهورية وفرملة مكابح ارتفاع سعر الدولار المستمر وتداعياته السلبية.
 
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