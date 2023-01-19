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لبنان
غاب الكلام عن لبنان في لقاء عربي
Lebanon 24
19-01-2023
|
19:00
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غاب الكلام عن لبنان في لقاء عربي على مستوى القمة، من دون معرفة الخلفيات المحيطة بالموقف، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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