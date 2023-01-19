Advertisement

لبنان

الوفد القضائي الاوروبي ينهي مهمته اليوم واجتماع تقييمي لتحديد الخطوة المقبلة

Lebanon 24
19-01-2023 | 22:20
A-
A+
Doc-P-1030445-638097890227795765.jpg
Doc-P-1030445-638097890227795765.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يستكمل الوفد القضائي الاوروبي اليوم مهمته في لبنان في اطار التحقيق في ملفات مالية، ويعود أعضاؤه إلى بلدانهم لتقييم الموقف والملفات. ومن المتوقع أن يعود أعضاء الوفد في مرحلة أخرى، من غير التأكيد ما إذا كانوا في المرحلة الثانية سيحصلون على إفادات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أم لا.
Advertisement
 
ويستمع وفد قضاة اللوكسمبورغ اليوم الى شهادة رئيسة مجلس ادارة بنك MED، والى المحاسب في شركة تدقيق عالية رمزي عكاوي.
 
وعشية الاستماع الى هاتين الشهادتين، التقى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات مع وفد قضاة اللوكسمبورغ.
 
المعلومات اشارت الى ان الوفد الاجنبي شرح للقاضي عويدات مهمته والهدف من التحقيقات، والتي تتركز عى نقطتين:
1- مصدر الاموال المحولة، هل هو من الاموال العامة أو الخاصة.
2 - واذا كان من مال خاص، هل هو ناجم عن تبييض اموال ام هو ناجم عن كسب مشروع.
وبعد انتهاء التحقيقات اليوم، يعقد الوفد اجتماعا تقييمياً مع القضاء اللبناني لتقرير الخطوة المقبلة.
 
وكتبت" الديار": ساعات قليلة تفصلنا عن انتهاء التحقيقات القضائية الاوروبية حول شبهات في الفساد، وتتركز التحقيقات على شبهة حصول عمولة غير مشروعة حصلت عليها شركة «فوري» من المصارف اللبنانية في ملف شراء اليوروبوند.
 
 
ووفقا لمصادر قانونية، فان لقاء مدعي عام التمييز غسان عويدات وعدد من القضاة مع الوفد القضائي القادم من لوكسمبورغ لم يكن مريحا، خصوصا ان الاجوبة كانت عامة وغير واضحة حيال توقيت التحرك الآن، لكن الاكثر خطورة كان عدم وجود اي تعهد بحفظ حق لبنان باستعادة الاموال المشتبه بها في المصارف الاوروبية في حال وضع اليد عليها من القضاء الاوروبي.
 
 
وأوضحت المصادر أن الوفود الأوروبية لديها ملفات متكاملة وهي ليست في مرحلة البحث عن أدلة، بل تعمل على مقاطعة المعلومات الموجودة لديهم ببعض الإفادات والمستندات الموجودة في لبنان. وقد استمعوا امس إلى مدير القسم القانوني في البنك المركزي بيار كنعان ورئيس مجلس إدارة بنك «عودة» سمير حنا كشاهدين، ومن المقرر ان يستمعوا اليوم الى رئيسة مجلس ادارة بنك ميد الوزيرة السابقة ريا الحسن. 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:30 | 2023-01-20
01:30 | 2023-01-20
01:15 | 2023-01-20
01:00 | 2023-01-20
23:31 | 2023-01-19
23:27 | 2023-01-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website