الوفد القضائي الاوروبي ينهي مهمته اليوم واجتماع تقييمي لتحديد الخطوة المقبلة

يستكمل الوفد القضائي الاوروبي اليوم مهمته في لبنان في اطار التحقيق في ملفات مالية، ويعود أعضاؤه إلى بلدانهم لتقييم الموقف والملفات. ومن المتوقع أن يعود أعضاء الوفد في مرحلة أخرى، من غير التأكيد ما إذا كانوا في المرحلة الثانية سيحصلون على إفادات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أم لا.

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ويستمع وفد قضاة اللوكسمبورغ اليوم الى شهادة رئيسة مجلس ادارة بنك MED، والى المحاسب في شركة تدقيق عالية رمزي عكاوي.

وعشية الاستماع الى هاتين الشهادتين، التقى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات مع وفد قضاة اللوكسمبورغ.

المعلومات اشارت الى ان الوفد الاجنبي شرح للقاضي عويدات مهمته والهدف من التحقيقات، والتي تتركز عى نقطتين:

1- مصدر الاموال المحولة، هل هو من الاموال العامة أو الخاصة.

2 - واذا كان من مال خاص، هل هو ناجم عن تبييض اموال ام هو ناجم عن كسب مشروع.

وبعد انتهاء التحقيقات اليوم، يعقد الوفد اجتماعا تقييمياً مع القضاء اللبناني لتقرير الخطوة المقبلة.

وكتبت" الديار": ساعات قليلة تفصلنا عن انتهاء التحقيقات القضائية الاوروبية حول شبهات في الفساد، وتتركز التحقيقات على شبهة حصول عمولة غير مشروعة حصلت عليها شركة «فوري» من المصارف اللبنانية في ملف شراء اليوروبوند.

ووفقا لمصادر قانونية، فان لقاء مدعي عام التمييز غسان عويدات وعدد من القضاة مع الوفد القضائي القادم من لوكسمبورغ لم يكن مريحا، خصوصا ان الاجوبة كانت عامة وغير واضحة حيال توقيت التحرك الآن، لكن الاكثر خطورة كان عدم وجود اي تعهد بحفظ حق لبنان باستعادة الاموال المشتبه بها في المصارف الاوروبية في حال وضع اليد عليها من القضاء الاوروبي.

وأوضحت المصادر أن الوفود الأوروبية لديها ملفات متكاملة وهي ليست في مرحلة البحث عن أدلة، بل تعمل على مقاطعة المعلومات الموجودة لديهم ببعض الإفادات والمستندات الموجودة في لبنان. وقد استمعوا امس إلى مدير القسم القانوني في البنك المركزي بيار كنعان ورئيس مجلس إدارة بنك «عودة» سمير حنا كشاهدين، ومن المقرر ان يستمعوا اليوم الى رئيسة مجلس ادارة بنك ميد الوزيرة السابقة ريا الحسن.