14
o
بيروت
14
o
طرابلس
3
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
14
o
جونية
9
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
4
o
بشري
14
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
إجتماع باريس: تشاوري عبر "الزوم" بأبعاد إنسانية
Lebanon 24
19-01-2023
|
22:58
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت غادة حلاوي في" نداء الوطن": ليس أكثر دلالة على أنّ لبنان واستحقاق الرئاسة فيه لم يعودا في صدارة الإهتمام الدولي والعربي أكثر من التطوّرات التي طرأت على اجتماع باريس أو ما تمّ تداوله على أنه اجتماع رباعيّ مخصّص لبحث ملف رئاسة الجمهورية. في الرواية الحقيقية للمتداول أنّ فرنسا كانت أول من بادر إلى طرح الإقتراح على الأميركيين فكانت النصيحة بعدم الذهاب بعيداً في بناء الآمال، وفضّل السعودي بعد التداول حصر البحث بالمساعدات الإنسانية. إستشعر الفرنسيون وجود برودة دولية وعربية في مقاربة إنتخابات الرئاسة في لبنان. والتحرك الذي انطلق التحضير له على سبيل لقاء رباعي تحوّل الى لقاء «زوم»، ثلاثي، وربما ثنائي مع احتمال أن يكون غرضه إنسانياً أكثر منه سياسياً ولن يخرج بما قد يكون على صلة بالرئاسة.
Advertisement
وحتى اليوم تؤكد مصادر ديبلوماسية واسعة الإطلاع أن لا تداول لأي اسم مرشح، ولا يوجد مرشح مدعوم من قبل أميركا أو فرنسا أو السعودية. لا يقارب الخارج الإستحقاق من ناحية طرح الأسماء بقدر ما يهمّه إنتخاب الرئيس بأسرع وقت ممكن. يراقب الخارج عن كثب مجريات العملية السياسية المتصلة بالرئاسة وعينه على «حزب الله» الذي يضعه في طليعة المتّهمين بالتعطيل.وربطاً باجتماع باريس المنتظر تقلل المصادر الديبلوماسية المطلعة على المداولات ذات الصلة من أهمية الإجتماع إلى حدّ تفريغه من أي قيمة سياسية متصلة بانتخابات الرئاسة في لبنان، لتقول إنّ كل دولة مشاركة أو تمّ الحديث عن مشاركتها في اللقاء إنما تهدف الى تحقيق غاية مختلفة عن غيرها. فاللقاء الذي تمّ التحضير له ليكون إجتماعاً تشاورياً على مستوى مستشارين للشؤون الخارجية في دولهم وسفراء قد يستعاض عنه باجتماع عبر تقنية «الزوم»، وستقتصر المشاركة فيه على ثلاث دول وليس أربعاً وسيرتدي بعداً إنسانياً لا سياسياً. تركز أميركا على بحث إمكانية وسبل مواصلة دعم الجيش اللبناني وهو الملف الذي لا تزال توليه إهتماماً على غيره ما يؤكد أنها لا تزال تتعاطى بلامبالاة في الملف الرئاسي اللبناني، وتهدف السعودية من خلال مشاركتها الى إعادة البحث في إمكانية المساعدة في صندوق الدعم من أجل لبنان، في حين ترغب فرنسا في مشاركة قطر من باب إمكانية تقديمها مساعدات لإنقاذ لبنان من أزمته المالية الإقتصادية. لم تمانع السعودية مشاركة قطر لكنها إشترطت أن يكون الهدف في سياق البحث الجاري عن مساعدة لبنان وليس بالشأن السياسي الذي لن يكون مطروحاً بشكله المباشر.
ولا تزال الدول عينها أي أميركا وفرنسا، والسعودية في بحث متواصل للخروج بتصوّر نهائي حول كيفية إنعقاد اللقاء والهدف المرجوّ منه في حين شكّكت الأوساط في المواعيد المتداولة لانعقاده، وقالت إن كل البحث جارٍ بالتفاصيل من دون أن تستبعد أن ينتهي الأمر باجتماعات ثنائية على مستوى مستشارين. وأياً كانت الصيغ فالمؤكد هو أن الإستحقاق الرئاسي لن يكون طبق المتشاورين الرئيسي وأن لبنان لا يزال في خبر كان دولياً.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مذيعة جديدة على شاشة الـ MTV.. من هي؟ (فيديو وصور)
Lebanon 24
مذيعة جديدة على شاشة الـ MTV.. من هي؟ (فيديو وصور)
02:00 | 2023-01-19
19/01/2023 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد وصوله إلى عتبة الـ50 ألفاً... هكذا يمكن "ترييح" الدولار
Lebanon 24
بعد وصوله إلى عتبة الـ50 ألفاً... هكذا يمكن "ترييح" الدولار
14:12 | 2023-01-19
19/01/2023 02:12:36
Lebanon 24
Lebanon 24
الشارع يتحرّك من جديد... اليكم الطرقات المقطوعة حتى الساعة (صور وفيديو)
Lebanon 24
الشارع يتحرّك من جديد... اليكم الطرقات المقطوعة حتى الساعة (صور وفيديو)
12:53 | 2023-01-19
19/01/2023 12:53:50
Lebanon 24
Lebanon 24
ضربة سياسية كبرى بعد انتهاء عهد عون
Lebanon 24
ضربة سياسية كبرى بعد انتهاء عهد عون
04:00 | 2023-01-19
19/01/2023 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّفوا جيدًا على نجيب ميقاتي المسلم السنّي في بيته
Lebanon 24
تعرّفوا جيدًا على نجيب ميقاتي المسلم السنّي في بيته
02:00 | 2023-01-19
19/01/2023 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
01:40 | 2023-01-20
الكتائب تشارك في الاعتصام في المجلس
01:30 | 2023-01-20
خلف وعون مستمران في اعتصامهما... اليكم آخر التطورات
01:30 | 2023-01-20
ركّزوا على هذه النقطة في حديث نصرالله
01:15 | 2023-01-20
حزب الله - جنبلاط: التفاوض الرئاسي بدأ
01:00 | 2023-01-20
"الميثاقية" معركة دون كيشوت الجديدة إحتضان سنّي لميقاتي يحصّن مهمته
23:31 | 2023-01-19
الأزمة تستفخل... المواطنون محرومون من المياه الساخنة
فيديو
طردته المعلمة من الصف فطعنها بخنجر.. حادثة في مدرسة تهز دولة عربية (فيديو)
Lebanon 24
طردته المعلمة من الصف فطعنها بخنجر.. حادثة في مدرسة تهز دولة عربية (فيديو)
05:00 | 2023-01-12
20/01/2023 08:42:46
Lebanon 24
Lebanon 24
تجول بين المكاتب والمقاعد.. ثعلب يقتحم مكاتب إحدى الوزارات! (فيديو)
Lebanon 24
تجول بين المكاتب والمقاعد.. ثعلب يقتحم مكاتب إحدى الوزارات! (فيديو)
23:15 | 2023-01-08
20/01/2023 08:42:46
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو تم تصويره من داخل هليكوبتر وهي تصطدم بطائرة ثانية.. ما حصل مروع
Lebanon 24
فيديو تم تصويره من داخل هليكوبتر وهي تصطدم بطائرة ثانية.. ما حصل مروع
05:00 | 2023-01-05
20/01/2023 08:42:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact