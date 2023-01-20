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لبنان

ركّزوا على هذه النقطة في حديث نصرالله

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
20-01-2023 | 01:30
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يبدو ان "التيار الوطني الحر" انزعج بشكل كبير من احدى العبارات التي وردت في خطاب الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، واعتبرها رسالة واضحة تجاهه.

وتقول مصادر مطلعة "ان حديث نصرالله بإسم المسلمين عموما اوحى بأنه يصطف الى جانب الافرقاء السنة ويفضلهم على حليفه التاريخي المسيحي، وهذا امر لم يكن متوقعا لدى العونيين".

وتشير المصادر الى "ان هذا التفسير بات متداولا بشكل كبير داخل "التيار"، في ظل شعور ان الحزب يعطي اولوية للوحدة الاسلامية على التحالف مع التيار، ولم يعد الامر يقتصر على اولوية الوحدة الشيعية.

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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