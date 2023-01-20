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لبنان

خلف وعون مستمران في اعتصامهما... اليكم آخر التطورات

Lebanon 24
20-01-2023 | 01:30
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يستمر النائبان ملحم خلف ونجاة عون في اعتصامهما داخل قاعة الهيئة العامة لمجلس النواب بهدف محاولة الضغط من اجل الوصول الى انتخاب رئيس جديد للجمهوري اللبنانية في اسرع وقت ممكن.
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وفي هذا الاطار وبعد ليل طويل، قام خلاله بعض النواب بالانضمام الى خلف وعون، قال النائب خلف في اول تصريح له اليوم من مجلس النواب " نؤكّد للبنانيين ضرورة عدم فقدان الأمل فهذا بلد يجب أن يعيش ونحن هنا بإرادة الشعب"
 
وأضاف في حديث عبر الـ "MTV": "نشعر وكأنّ الديمقراطية تسقط في لبنان وعلينا مسؤولية اليوم بأن نحترم اللعبة الديمقراطية ونحن ضدّ النّهج التعطيلي".
 
بدورها قالت النائبة نجاة عون: " لا نفرض عليهم أيّ إسم "القصّة ما فيها تحدّي ولا إجبار على أيّ شيء" معتبرة أن " ما نقوم به اعتصاماً بل حقّ دستوري بأن نبقى في القاعة لحين انتخاب رئيس للجمهورية ولا نوجّه رسالة لأحد بل نمارس حقّنا وهذه واجباتنا بالوظيفة التي سلّمنا إيّاها الشعب (عم نطلب فقط من النواب يشتغلوا شغلن) وباقون في المجلس".
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