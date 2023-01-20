الكتائب شاركت في الاعتصام في مجلس النواب ليلا

انضم نواب حزب الكتائب اللبنانية الى النواب المعتصمين في المجلس بالتنواوب، حيث استهل المشاركة نائب رئيس حزب الكتائب النائب الدكتور سليم الصايغ، ثم النائب الياس حنكش، وانضم في ساعات الليل المتأخرة رئيس الكتائب النائب سامي الجميّل الى النواب.

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