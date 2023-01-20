ماذا ينتظرُ اللبنانيّين في شباط المُقبل؟

أيامٌ قليلةٌ تفصلنا عن بداية شهر شباط المُقبل والذي يحملُ في طيّاتهِ الكثير من الاستحقاقات، سواء على الصعيد المالي أو السياسي.

ومع تراكم الملفات الداخلية العديدة، ثمَّة عددٌ من الأحداث التي قد نشهدها اعتباراً من الأول من شباط.. فما هيَ؟

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1- بدء العمَل بدولار الـ15 ألف ليرة داخل المصارف

اعتباراً من 1 شباط المُقبل، من المُنتظر أن يبدأ العمل بدولار الـ15 ألف ليرة وذلك استناداً لتوجه مصرف لبنان القاضي باعتماد هذا السعر كانطلاقةٍ أولى للتحرّر مما يُسمّى "الدولار الرسمي" القائم على سعر الـ1500 ليرة. وأمام ذلك، فإنّ المصارف تستعدّ تقنياً لهذا الأمر، كما أنّه من المنتظر صدور تعاميم عن المصرف المركزي تقضي بتعديل التعاميم التي تمّ إصدارها سابقاً لتحضير الأرضية النقدية والمالية للدولار الجديد.

2- بدء التحضير لإصدار فواتير الكهرباء على أساس سعر "صيرفة"

قبل أشهر، تمّ الإعلان عن أن التسعيرة الجديدة لتعرفة الكهرباء ستكونُ بناء لسعر الدولار على منصّة "صيرفة"، وهذا الأمر بدأ فعلياً منذ شهر تشرين الثاني الماضي.

وعلى أساس الخطة التي وضعتها مؤسسة "كهرباء لبنان"، فإنه كان من المنتظر أن يتمّ بدء إصدار الفواتير الجديدة للجباية اعتباراً من شباط. وتقنياً، فإنّ هذا الأمر قائمٌ لكنه ينتظر التطبيق الفعلي، وقد يتأخر مُجدداً.

3- أسعار المحروقات قد ترتفع ارتباطاً بالدولار

واعتباراً من يوم أمس، دخل سعرُ الدولار رسمياً مرحلة الـ50 ألف ليرة، الأمر الذي سيُقابل برفع للأسعار المرتبطة بالعملة الصعبة لاسيما المحروقات.

وعملياً، في حال استمرّ سعر الدولار بالتصاعد، فإن أسعار البنزين والمحروقات قد تزدادُ حكماً نظراً لارتباطها بدولار السّوق الموازية.

وتوقّعت مصادر ناشطة في قطاع المحروقات إنه في حال شهد الدولار قفزات إضافيّة الشهر المقبل.