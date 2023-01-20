عقيص: نواب المعارضة يضيّعون البوصلة

أثنى عضو كتلة الجمهورية القوية النائب جورج عقيص، على خطوة النائبين نجاة صليبا وملحم خلف الاحتجاجية، التي تصب في خانة التعبير الديمقراطي الرافض لحالة التعطيل، آسفا في الوقت نفسه لتشرذم كتلة التغيير وتضييع الفرص الحقيقية لإنقاذ الاستحقاق الرئاسي.

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ودعا عقيص في حديث الى "صوت كل لبنان"، النواب المعتصمين وغيرهم الى الاتفاق على اسمٍ واحد، والتصويت للنائب ميشال معوض، المرشح الجدي الوحيد,

وتوجه إليهم بالقول: "كم كان ليكون موقفنا أقوى لو تمكنا من تأمين خمسة وستين صوتا للنائب معوض، وعندئذ نعتصم جميعا لإجبار رئيس المجلس على عقد جلسات مستمرة لتأمين نصاب الستة وثمانين صوتا في الدورات الثانية".



وأعرب عقيص عن خشيته من أن يكون الاعتصام النواب التغييريين طلقةً بالهواء أو فاتحةً، لإجبار الكتل النيابية الى الذهاب حوار يؤدي الى انتخاب رئيس تحت العناوين التوافقية لن يكون على قدر تطلعات اللبنانيين.



ورأى عقيص أن نواب المعارضة يضيّعون البوصلة عبر التخبط بسلسلة خطوات لا فائدة منها، معتبراً أنه كان الأجدى بهم أن يقدموا على خطوة وحيدة وسهلة وتؤدي الى انتخاب رئيس وهي عبر التوحد خلف دعم ترشيح معوض".

وأضاف: وإذا كان هناك أسماء أخرى تحمل مواصفات النائب معوض الذي يقف على مسافة واحدة من كل القوى السيادية والاصلاحية فليتم طرحها.