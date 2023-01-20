Advertisement

لبنان

هاشم: لا مخرج للأزمات إلا بالتوافق

Lebanon 24
20-01-2023 | 02:40
A-
A+
Doc-P-1030514-638098055487715064.png
Doc-P-1030514-638098055487715064.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم الحاجة الى النقاش والحوار الوطني حول المخارج من أزمة الاستحقاق الرئاسي وتداعيات الشغور.

ووضع قاسم وفي حديث الى "صوت كل لبنان" اعتصام النواب التغييريين داخل المجلس، في خانة الموقف التعبيري الرافض للفراغ.
Advertisement
 
 
كما وجدد التأكيد على أن الرئيس نبيه بري هو أوّل من دعا الى الذهاب الى الحوار لتفادي طول أمد الفراغ.

وقال قاسم: "ليس لدى رئيس المجلس النواب اليوم أي مبادرة جديدة في هذا الإطار، وهو في موقع المتريّث لا سيما بعد أن جوبهت كل الدعوات السابقة بالرفض من قبل الأفرقاء".

وفي ظل استمرار الأوضاع على ما هي عليه، لم يستبعد قاسم إمكانية الدعوة الى جلسة تشريعية في حال اقتضت الحاجة.

وأكّد قاسم ألا توجهَ لحلّ المجلس النيابي لأسباب عديدة منها عدم توفر القدرة على اجراء انتخابات جديدة، معتبرا ألا مخرج للأزمة الراهنة وكل الأزمات الا عبر التوافق.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:00 | 2023-01-20
04:00 | 2023-01-20
09:24 | 2023-01-20
09:24 | 2023-01-20
09:18 | 2023-01-20
08:58 | 2023-01-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website