هاشم: لا مخرج للأزمات إلا بالتوافق

أكد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم الحاجة الى النقاش والحوار الوطني حول المخارج من أزمة الاستحقاق الرئاسي وتداعيات الشغور.



ووضع قاسم وفي حديث الى "صوت كل لبنان" اعتصام النواب التغييريين داخل المجلس، في خانة الموقف التعبيري الرافض للفراغ.

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كما وجدد التأكيد على أن الرئيس نبيه بري هو أوّل من دعا الى الذهاب الى الحوار لتفادي طول أمد الفراغ.



وقال قاسم: "ليس لدى رئيس المجلس النواب اليوم أي مبادرة جديدة في هذا الإطار، وهو في موقع المتريّث لا سيما بعد أن جوبهت كل الدعوات السابقة بالرفض من قبل الأفرقاء".



وفي ظل استمرار الأوضاع على ما هي عليه، لم يستبعد قاسم إمكانية الدعوة الى جلسة تشريعية في حال اقتضت الحاجة.



وأكّد قاسم ألا توجهَ لحلّ المجلس النيابي لأسباب عديدة منها عدم توفر القدرة على اجراء انتخابات جديدة، معتبرا ألا مخرج للأزمة الراهنة وكل الأزمات الا عبر التوافق.