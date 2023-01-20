الطقس سينقلب رأسا على عقب.. منخفضات وكتل باردة استعدوا لما بعد 26 كانون الثاني!

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية انه بينما كان لبنان في العام الماضي، وفي مثل هذه الايام يمرّ بعاصفة ثلجية مع تدني حاد بدرجات الحرارة، تنعم اليوم المنطقة بطقس مشمس ودافئ خلال ساعات النهار ، وسوف يستمر هذا الوضع لفترة اسبوع تقريباً، بسبب تمركز المرتفع السيبيري فوق غرب روسيا بضغط يصل الى 1048hpa، قبل ان ينقلب الوضع رأساً على عقب وينحرف المنخفض الايسلاندي نحو غرب روسيا وشرق اوروبا ويُقصي السيبيري نحو الصين، ويفتح القطب خطّه البارد والجليدي على تركيا واليونان والحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط، بخاصة وأن حركة المرتفع الآزوري ستغطي غرب اوروبا بضغط مرتفع سيلامس 1040hpa الامر الذي سيحوّل مجرى المنخفضات من الدول الاسكندينافية نزولاً نحو اليونان وبلغاريا وتركيا وشمال مصر ولبنان وسوريا والاردن وفلسطين، اضف الى نشاط منخفض السودان الذي يبدو انّه سيتزامن مع حركة الايسلاندي ما يساهم باستقطاب الكتل الباردة نحو مصر وسيناء، لا بل سيسبب نشاطُه حركة رياح بين ليبيا ومصر تلامس سرعتها 90 كم في الساعة ينتج عنها عواصف رملية في البلاد.

وأضاف: "مع عودة المنخفض الايسلاندي، ولأول مرة خلال هذا الموسم، نحو غرب روسيا، سوف تتدفق الخيرات المنتظرة على المنطقة من امطار ورياح وثلوج وبرد شديد".

وتابع خنصير: "هذه هي حركة الضغوط الجوّية للأسبوع المقبل التي ستغير اتجاه المنخفضات والرياح القطبية، ويبدو ان اواخر كانون ستحمل الكثير من الثلوج على المرتفعات وسيستمر الوضع خلال الاسبوع الاول من شهر شباط.

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طقس الويك اند:

مشمس مع تشكل ضباب محلي بعد الظهر واستقرار بدرجات الحرارة

الحرارة على الساحل: 21 نهاراً و 14 ليلاً

في البقاع: 16 نهاراً و 05 ليلا

على الجبال 1200 متر: 15 نهاراً و 06 ليلاً

على الجبال 2000 متر: 11 نهاراً و -2 ليلاً

الرياح: شرقية سرعتها 10 كم في الساعة

الضغط الجوّي: 1022hpa

الرطوبة: 55%

حالة البحر :منخفض الموج، حرارة المياه 21