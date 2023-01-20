معلومات اولية... فقدان الاتصال مع قارب غير شرعي غادر لبنان

افادت مندوبة "لبنان 24" عن انتشار معلومات اولية تشير الى انطلاق قارب غير شرعي فجر اليوم الجمعة، من شمال لبنان متجهاً نحو ايطاليا.

ووفقا للمعطيات، فان الاتصال فُقد مع القارب المذكور الذي يحمل على متنه 250 مهاجراً.