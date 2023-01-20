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لبنان
بكمين محكم... توقيف الرأس المدبّر لعصابة سرقة أسلاك كهربائيّة
Lebanon 24
20-01-2023
|
03:58
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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:
"بنتيجة المتابعة اليومية التي تقوم بها شعبة المعلومات لملاحقة عصابات سرقة الكابلات والأسلاك الكهربائية عن الشبكة العامة في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيف أفرادها، وبنتيجة المتابعة الميدانية والإستعلامية التي تقوم بها القطعات المختصة في الشعبة تمكنت من تحديد هوية افراد عصابة تنشط بعمليات سرقة الاسلاك الكهربائية في الشمال، ومن بينهم الرأس المدبر للعصابة، وهو المدعو: ع. ح. (مواليد عام 1991، لبناني) أعطيت الأوامر لدوريات الشعبة للعمل على تحديد مكان تواجده وتوقيفه.
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بتاريخ 14/1/2023، وبعد عملية مراقبة دقيقة، تم رصد المذكور على متن سيارة مرسيدس لون ازرق في محلة سهل منيارة، حيث تم نصب كمين محكم نتج عنه توقيفه، وضبط السيارة.
بتفتيشه والسيارة، تم ضبط حوالي /400/ متر من الأسلاك النحاسية، ومقصّ ضغط كبير، وهاتف خلوي.
بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه لجهة قيامه بالإشتراك مع آخرين بسرقة الكابلات الكهربائية عن الشبكة العامة، وان الاسلاك المضبوطة بحوزته مسروقة.
تم تسليم الأسلاك الكهربائية الى مؤسسة كهرباء لبنان، وتم حجز السيّارة التّي كان على متنها.
أجري المقتضى القانوني بحقه واودع المرجع المختص بناء على إشارة القضاء، والعمل جارٍ لتوقيف جميع أفراد العصابة".
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