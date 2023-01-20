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لبنان

الآن.. ماذا يجري في محيط مجلس النواب؟

Lebanon 24
20-01-2023 | 03:52
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تسيطرُ أجواء من الهدوء على محيط مجلس النواب، اليوم الجمعة، وذلك بعد تحرّكات حصلت يوم أمس تزامناً مع انعقاد جلسة انتخاب رئيس للجمهوريّة.
 
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وبحسب المُعطيات، فإنّ الإجراءات الأمنية المتخذة في محيط المجلس عادية وطبيعية، في حين أن الطريق سالكة ولا عوائق أمام المارّة.
 
 
 

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