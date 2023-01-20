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لبنان

احتجاجاً على تردّي الأوضاع.. محتجون يقطعون طريق العبدة

Lebanon 24
20-01-2023 | 04:09
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أفادت مندوبة "لبنان24" في الشمّال بأنه تمّ قطع دوار العبدة بسبب تردّي الأوضاع المعيشية وارتفاع سعر صرف الدولار.
 
 
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