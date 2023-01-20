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لبنان

عن مسار القروض.. هذا ما قاله رئيس مصرف الإسكان

Lebanon 24
20-01-2023 | 04:47
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استقبل وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل في مكتبه في الوزارة اليوم الجمعة، رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب الذي أطلعه على وضع مصرف الإسكان ومسار القروض التي يقدمها للمواطنين.

 

وكانت مناسبة شدد فيها حبيب على أن "تسديد القروض سيبقى بالليرة اللبنانية فقط، ولا علاقة لمصرف الإسكان بتطوّر سعر صرف الدولار الأميركي إطلاقاً، وبالتالي لا داعي لقلق المقترضين". ولفت إلى أن "مصرف الإسكان لديه مؤونات بالعملة الأجنبية على جميع الموجودات بالدولار الأميركي كالـ"يوروبوند" والتوظيفات لدى مصرف لبنان والمصارف اللبنانية".

 

 كما أطلع الوزير على متابعة موضوع قرض الصندوق العربي ومقرّه الكويت البالغ 165 مليون دولار والتحضير لزيارة وزير خارجية الكويت الأمير سالم الصباح فور تحديد الموعد، لتحريك ملف القرض.

 

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