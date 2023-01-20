حنكش: رحم الله شارل مالك!

"لبنان يفقد حقه بالتصويت في الجمعية العامة بسبب تراكم المستحقات"

رحم الله #شارل_مالك، من حظه أنه رحل قبل أن يصل #لبنان الى هذا المستوى المنحدر على الصعيد الأممي!

(الصورة في الإعلان العالمي لحقوق الانسان) pic.twitter.com/h2p4jdoRcr