حنكش: رحم الله شارل مالك!

"لبنان يفقد حقه بالتصويت في الجمعية العامة بسبب تراكم المستحقات"
رحم الله #شارل_مالك، من حظه أنه رحل قبل أن يصل #لبنان الى هذا المستوى المنحدر على الصعيد الأممي!
(الصورة في الإعلان العالمي لحقوق الانسان) pic.twitter.com/h2p4jdoRcr
— Elias Hankach (@EliasHankach) January 20, 2023
"لبنان يفقد حقه بالتصويت في الجمعية العامة بسبب تراكم المستحقات"
رحم الله #شارل_مالك، من حظه أنه رحل قبل أن يصل #لبنان الى هذا المستوى المنحدر على الصعيد الأممي!
(الصورة في الإعلان العالمي لحقوق الانسان) pic.twitter.com/h2p4jdoRcr