كم بلغ التضخم السنوي؟

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أعلنت ادارة الاحصاء المركزي ان التضخم السنوي، حسب دراسة مؤشر أسعار الاستهلاك، بلغ 171,21 %.واشارت الى ان معدلات التضخم السنوي عن السنوات السابقة كانت كالآتي:العام 2021 : 154,8 %العام 2020 : 84,9 %العام 2019: 2,90 %العام 2018 : 6,07 %العام 2017 : 4,48 %العام 2016 : 0,82 - %العام 2015 : 3,75 - %العام 2014 : 1,9 %العام 2013 : 4,8 %