آخر خبر من المصارف بشأن "صيرفة".. ماذا أبلغت الزبائن؟

كشفت المعلومات أنّ بعض المصارف لجأ خلال الساعات الماضية إلى إبلاغ زبائنه بالمجيء إلى المصرف واستعادة أموال الليرة اللبنانية التي تمّ إيداعها قبل أيام وذلك بسبب عدم القدرة على تحويل تلك المبالغ إلى الدّولار الأميركي عبر منصّة "صيرفة".

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وتوقّعت المصادر أن يبرز هذا الأمر خلال الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أنّ هناك عدداً من الأشخاص خسروا الكثير من الدولارات التي كانت لديهم نظراً لتحويلها إلى الليرة لإيداعها في أكثر من حساب مصرفي، ثم طُلب منهم استرداد تلك الأموال وسط صعود الدولار.