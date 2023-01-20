بالأسماء... من هم النواب الذين يعتصمون حاليّاً داخل المجلس؟ (صورة)

حصل "لبنان 24" على صورة تُظهر 10 نواب يعتصمون داخل القاعة العامّة لمجلس النواب، وهم: ملحم خلف، الياس حنكش، حليمة قعقور، عبد الرحمن البزري، إبراهيم منيمنة، أسامة سعد، نجاة صليبا، فراس حمدان، شربل مسعد ونبيل بدر.

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