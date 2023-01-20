Advertisement

لبنان

بالأسماء... من هم النواب الذين يعتصمون حاليّاً داخل المجلس؟ (صورة)

Lebanon 24
20-01-2023 | 05:47
A-
A+
Doc-P-1030562-638098162069197845.jpg
Doc-P-1030562-638098162069197845.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حصل "لبنان 24" على صورة تُظهر 10 نواب يعتصمون داخل القاعة العامّة لمجلس النواب، وهم: ملحم خلف، الياس حنكش، حليمة قعقور، عبد الرحمن البزري، إبراهيم منيمنة، أسامة سعد، نجاة صليبا، فراس حمدان، شربل مسعد ونبيل بدر.
Advertisement
 
مواضيع ذات صلة
منع الاعلام من تغطية إعتصام النواب داخل قاعة مجلس النواب
lebanon 24
20/01/2023 16:38:53 Lebanon 24 Lebanon 24
النائبان فراس حمدان وسينتيا زرازير يُعلنان إنضمامهما إلى إعتصام النائبين ملحم خلف ونجاة صليبا في مجلس النواب
lebanon 24
20/01/2023 16:38:53 Lebanon 24 Lebanon 24
فيديو جديد من داخل مجلس النواب.. بولا يعقوبيان وثقت أجواء "الاعتصام" هناك
lebanon 24
20/01/2023 16:38:53 Lebanon 24 Lebanon 24
الآن.. ماذا يجري في محيط مجلس النواب؟
lebanon 24
20/01/2023 16:38:53 Lebanon 24 Lebanon 24

مجلس النواب

إعتصام

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:00 | 2023-01-20
04:00 | 2023-01-20
09:24 | 2023-01-20
09:24 | 2023-01-20
09:18 | 2023-01-20
08:58 | 2023-01-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website