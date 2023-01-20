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لبنان

شح في مادة القمح المدعوم... كيف علّقت نقابات الافران؟

Lebanon 24
20-01-2023 | 05:58
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أعلنت نقابات الأفران  في بيان، "أن المعلومات الصادرة من بعض المطاحن بوجود شح في مادة القمح المدعوم لديها هي معلومات مبالغ فيها، في الوقت الذي يصدر بيان عن وزير الاقتصاد أمين سلام بوجود قمح مدعوم لمدة سنة كاملة بسبب اموال قرض البنك الدولي".
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وأكد النقيب ناصر سرور "أن نقابات الافران في لبنان والافران حريصة على تأمين الخبز للناس بكرامة، لذلك دائما تبدي النقابات استعدادها للتعاون مع الوزارة والمطاحن وخلية الأزمة والاجهزة".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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