شح في مادة القمح المدعوم... كيف علّقت نقابات الافران؟

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أعلنت نقابات الأفران في بيان، "أن المعلومات الصادرة من بعض المطاحن بوجود شح في مادة القمح المدعوم لديها هي معلومات مبالغ فيها، في الوقت الذي يصدر بيان عن وزير الاقتصاد أمين سلام بوجود قمح مدعوم لمدة سنة كاملة بسبب اموال قرض البنك الدولي".وأكد النقيب ناصر سرور "أن نقابات الافران في لبنان والافران حريصة على تأمين الخبز للناس بكرامة، لذلك دائما تبدي النقابات استعدادها للتعاون مع الوزارة والمطاحن وخلية الأزمة والاجهزة".