فيديو جديد من داخل مجلس النواب.. بولا يعقوبيان وثقت أجواء "الاعتصام" هناك

نشرت النائبة بولا يعقوبيان عبر حسابها على "تويتر" مقطع فيديو من داخل القاعة العامة لمجلس النواب، وذلك لمواكبة الاعتصام المفتوح الذي ينفذه النائبان ملحم خلف ونجاة عون صليباً حتى عقد جلسات متتالية لانتخاب رئيس للجمهورية.

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وقالت يعقوبيان في الفيديو: "نحنُ الآن في اعتصام مفتوح وسنبقى داخل القاعة حتى عقد جلسات متتالية لانتخاب رئس للجمهورية".

وأضافت: "ممنوع على الإعلام الدخول إلى محيط مجلس النواب أو إلى القاعة العامّة، وآخر نقطة يمكنه الوصول إليه هي أمام بلدية بيروت".

وتابعت: "إدارة مجلس النواب تنتهج التعتيم الإعلاميّ على خطوة النواب المعتصمين الذي قضوا ليلتهم في مجلس النواب".