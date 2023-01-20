Advertisement

لبنان

فيديو جديد من داخل مجلس النواب.. بولا يعقوبيان وثقت أجواء "الاعتصام" هناك

Lebanon 24
20-01-2023 | 05:59
A-
A+
Doc-P-1030571-638098170402277777.PNG
Doc-P-1030571-638098170402277777.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نشرت النائبة بولا يعقوبيان عبر حسابها على "تويتر" مقطع فيديو من داخل القاعة العامة لمجلس النواب، وذلك لمواكبة الاعتصام المفتوح الذي ينفذه النائبان ملحم خلف ونجاة عون صليباً حتى عقد جلسات متتالية لانتخاب رئيس للجمهورية. 
Advertisement
 
وقالت يعقوبيان في الفيديو: "نحنُ الآن في اعتصام مفتوح وسنبقى داخل القاعة حتى عقد جلسات متتالية لانتخاب رئس للجمهورية".
 
وأضافت: "ممنوع على الإعلام الدخول إلى محيط مجلس النواب أو إلى القاعة العامّة، وآخر نقطة يمكنه الوصول إليه هي أمام بلدية بيروت".
 
وتابعت: "إدارة مجلس النواب تنتهج التعتيم الإعلاميّ على خطوة النواب المعتصمين الذي قضوا ليلتهم في مجلس النواب".
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:00 | 2023-01-20
04:00 | 2023-01-20
09:24 | 2023-01-20
09:24 | 2023-01-20
09:18 | 2023-01-20
08:58 | 2023-01-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website