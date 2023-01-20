بوحبيب التقى سفير إسبانيا... هذا ما جرى بحثه

استقبل وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بوحبيب سفير اسبانيا خيسوس سانتوس آغوادو، وتم البحث في العلاقات بين البلدين كما تم التطرق الى الزيارة الرسمية التي قام بها الوزير بوحبيب الى اسبانيا في شهر كانون الاول الفائت.

Advertisement