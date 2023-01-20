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لبنان

بعد تداول خبر عن خسارة لبنان حقّه في التصويت في الأمم المتّحدة.. ماذا أعلنت "الخارجيّة"؟

Lebanon 24
20-01-2023 | 06:18
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صدر عن وزارة الخارجيّة والمغربين البيان التالي:
 
عطفاً على الخبر الذي تناقلته وسائل الاعلام حول تعليق حق لبنان بالتصويت في أجهزة الأمم المتحدة نتيجةً لعدم تسديد المساهمات المترتبة ضمن ميزانية المنظمة الدولية،
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يهّم وزارة الخارجية والمغتربين التوضيح بأن سائر المراحل الخاصة لتسديد المبلغ المطلوب قد أنجزت، وبعد الاتصالات التي تم اجراؤها مع كل من دولة رئيس مجلس الوزراء ومعالي وزير المالية، تبيّن أن عملية الدفع النهائية ستتم مباشرةً بما يحفظ حقوق لبنان في الأمم المتحدة.
 
 
وكان تمّ التداول بخبر عن خسارة لبنان حقوقه في التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك بسبب التأخّر عن سداد مستحقات لميزانية تشغيل الأمم المتحدة.
 
 
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