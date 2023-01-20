ميقاتي عرض الواقع الاعلامي مع مكاري والتقى وفدا من كتلة "الوفاء للمقاومة"

إجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير الاعلام زياد مكاري قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي.

وقد أطلع مكاري الرئيس ميقاتي على التحضيرات لاقامة إحتفال" بيروت عاصمة الاعلام العربي" الشهر المقبل. كما تم التطرق الى أوضاع تلفزيون لبنان.

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النائبان فياض وشري

كما إستقبل رئيس الحكومة عضوي كتلة الوفاء للمقاومة النائبين علي فياض وامين شري وعرض معهما عددا من القضايا الحياتية والاجتماعية.

بعد اللقاء قال فياض: "بحثنا مع الرئيس ميقاتي قضايا مختلفة. بداية ابلغناه تحفظنا على مشروع قانون استعادة الانتظام المالي، من منطلقات قانونية بحتة، مما يوجب اعادة صياغته بطريقة مختلفة لناحية التأكيد على اعادة كل ودائع المودعين.

وحصل نقاش حول هذه النقطة، فأبدى دولته موافقته على أن العمل يجب ان يكون على اعادة كل ودائع المودعين من دون استثناء، وبالطبع لم ندخل في الملاحظات التقنية، ولكن فيما لو توافقنا على هذا الموضوع فيمكن ان ياخذ النقاش طابعا مختلفا داخل المجلس النيابي ووفق اطر التعاون مع الجميع، ولكن على قاعدة اعادة كل ودائع المودعين وعدم التساهل في هذا الموضوع اطلاقا.

اضاف: "تطرقنا ايضا الى قضايا إنمائية شديدة الاهمية، ومنها مشاريع كبرى نفذت بتمويل دولي ومن الصندوقين العربي والكويتي، وهذه المشاريع باتت في مراحلها الاخيرة، وهي تحتاج الى القليل من التمويل لتتم الاستفادة منها، فلا يجوز ان تقف هكذا مشاريع انفقت عليا مئات الملايين من الدولارات من اجل تمويل اضافي جزئي محدود. ومن هذه المشاريع ما يتعلق بمشروع الليطاني (منسوب ٨٠٠) لانه يحتاج الى تمويل محدود تتيح امكانية الاستفادة من المرحلتين الاولى والثانية، وبالتالي يمكن تأمين المياه بالجاذبية لنصف الجنوب اللبناني تقريبا فيما لو توفر هذا التمويل. وقد ابدى دولته اهتماما كبيرا علما أن مجلس الانماء والاعمار كان وقع طلبا في هذا الاتجاه.

وقال: "كذلك بحثنا في موضوع الجامعة اللبنانية حيث ان الاساتذة الذين تفرغوا وتقاعدوا لم يتم ادخالهم الى الملاك، وهذا من الموضوعات التي وضعت على الطاولة ، وقد ابلغنا الرئيس ميقاتي ان هذا الموضوع في طريقه الى المعالجة بالطريقة المناسبة ، وانا اعتقد انه اصبح في نهايته. كما تطرقنا ايضا الى قضايا اخرى تتصل بشؤون الناس وحاجاتهم الحياتية في هذه المرحلة الصعبة".

وإستقبل الرئيس ميقاتي النائب أحمد الخير، ثم محافظ بيروت القاضي مروان عبود.

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