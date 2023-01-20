عند الـ3 ظهراً.. هذا ما قد يحصل في محيط البرلمان

علم "لبنان24" أنّ مجموعات من الناشطين بدأت تكثف دعواتها للتحرّك باتجاه مجلس النواب ظهر اليوم لمواكبة النواب المعتصمين داخل مبنى البرلمان حتى انتخاب رئيسٍ للجمهورية.

وبحسب المعلومات، فإنّ التحرك المرتقب قد يبدأ اعتباراً من الساعة 3 ظهراً وتحديداً عند مدخل مجلس النواب.