بيان عن المكتب الإعلاميّ لوزير الإتّصالات... إليكم ما جاء فيه

Advertisement

صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات المهندس جوني القرم بيان جاء فيه:أعلن وزير الاتصالات المهندس جوني القرم عن تمديد مهلة تقديم العروض المزايدة التي أطلقتها وزارة الاتصالات لتلزيم الخدمات البريدية الى 16 شباط المقبل، بعد ان كانت مقررة يوم الثلاثاء في 24 كانون الثاني، وذلك إفساحاً في المجال أمام عدد أكبر من الشركات للمشاركة في المزايدة بهدف تحقيق مبدأ المنافسة الشفافة.كما تُلغى كل الدعوات التي كانت موجّهة الى كل من وزارة المالية وديوان المحاسبة والتفتيش المركزي وهيئة الشراء العام ومجلس الخدمة المدنية لحضور فضّ العروض.