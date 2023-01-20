الجيش أوقف مطلوباً في القبة

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ دورية من الجيش أوقفت في منطقة القبة المدعو "م.م" المطلوب بجرم سرقة وتجارة مخدرات.



وقد عُثر بحوزته على كمية من المخدرات، وأُحيل إلى القضاء المختص.

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