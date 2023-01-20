14
o
بيروت
14
o
طرابلس
3
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
14
o
جونية
9
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
4
o
بشري
14
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الجيش أوقف مطلوباً في القبة
Lebanon 24
20-01-2023
|
06:43
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ دورية من الجيش أوقفت في منطقة القبة المدعو "م.م" المطلوب بجرم سرقة وتجارة مخدرات.
وقد عُثر بحوزته على كمية من المخدرات، وأُحيل إلى القضاء المختص.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش بالمرصاد... اليكم ما حصل في منطقة "القبة"
Lebanon 24
الجيش بالمرصاد... اليكم ما حصل في منطقة "القبة"
20/01/2023 16:39:53
20/01/2023 16:39:53
Lebanon 24
Lebanon 24
ماكرون: طرحنا خطة لزيادة الإنفاق العسكري وتحديث الجيش
Lebanon 24
ماكرون: طرحنا خطة لزيادة الإنفاق العسكري وتحديث الجيش
20/01/2023 16:39:53
20/01/2023 16:39:53
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الأميركي: 3 مسيرات استهدفت قاعدة التنف في سوريا ولا خسائر في صفوف القوات الأميركية
Lebanon 24
الجيش الأميركي: 3 مسيرات استهدفت قاعدة التنف في سوريا ولا خسائر في صفوف القوات الأميركية
20/01/2023 16:39:53
20/01/2023 16:39:53
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الروسي يعلن السيطرة على بلدة كليشيتشيفكا قرب باخموت شرقي أوكرانيا
Lebanon 24
الجيش الروسي يعلن السيطرة على بلدة كليشيتشيفكا قرب باخموت شرقي أوكرانيا
20/01/2023 16:39:53
20/01/2023 16:39:53
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش
القبة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد وصوله إلى عتبة الـ50 ألفاً... هكذا يمكن "ترييح" الدولار
Lebanon 24
بعد وصوله إلى عتبة الـ50 ألفاً... هكذا يمكن "ترييح" الدولار
14:12 | 2023-01-19
19/01/2023 02:12:36
Lebanon 24
Lebanon 24
الشارع يتحرّك من جديد... اليكم الطرقات المقطوعة حتى الساعة (صور وفيديو)
Lebanon 24
الشارع يتحرّك من جديد... اليكم الطرقات المقطوعة حتى الساعة (صور وفيديو)
12:53 | 2023-01-19
19/01/2023 12:53:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تخطيه الـ 50 ألفاً.. هكذا سيكون مسار الدولار في الفترة المقبلة
Lebanon 24
بعد تخطيه الـ 50 ألفاً.. هكذا سيكون مسار الدولار في الفترة المقبلة
01:45 | 2023-01-20
20/01/2023 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه.. على أي تسعيرة أقفل؟
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه.. على أي تسعيرة أقفل؟
13:45 | 2023-01-19
19/01/2023 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان جديد لمصرف لبنان بشأن "صيرفة".. ماذا جاء فيه؟
Lebanon 24
بيان جديد لمصرف لبنان بشأن "صيرفة".. ماذا جاء فيه؟
13:12 | 2023-01-19
19/01/2023 01:12:48
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
07:00 | 2023-01-20
"افتعل" المعركة فخسرها.. هل يأخذ باسيل "العبرة" من جلسة الحكومة؟!
04:00 | 2023-01-20
مقاربة حزب الله الجديدة.. "لا تدليل" للحلفاء
09:24 | 2023-01-20
السنيورة: "حزب الله" يستخدم بدعة "الثلث المعطل" للقبض على عنق الدولة
09:24 | 2023-01-20
تعميم لمصرف لبنان بشأن السحوبات بالعملات الأجنبية... هذا ما جاء فيه
09:18 | 2023-01-20
إجراء استثنائي للسحوبات بالدولار... إليكم ما أعلنه مصرف لبنان
08:58 | 2023-01-20
طائرة "ام كا" إسرائيليّة خرقت الأجواء اللبنانية
فيديو
طردته المعلمة من الصف فطعنها بخنجر.. حادثة في مدرسة تهز دولة عربية (فيديو)
Lebanon 24
طردته المعلمة من الصف فطعنها بخنجر.. حادثة في مدرسة تهز دولة عربية (فيديو)
05:00 | 2023-01-12
20/01/2023 16:39:53
Lebanon 24
Lebanon 24
تجول بين المكاتب والمقاعد.. ثعلب يقتحم مكاتب إحدى الوزارات! (فيديو)
Lebanon 24
تجول بين المكاتب والمقاعد.. ثعلب يقتحم مكاتب إحدى الوزارات! (فيديو)
23:15 | 2023-01-08
20/01/2023 16:39:53
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو تم تصويره من داخل هليكوبتر وهي تصطدم بطائرة ثانية.. ما حصل مروع
Lebanon 24
فيديو تم تصويره من داخل هليكوبتر وهي تصطدم بطائرة ثانية.. ما حصل مروع
05:00 | 2023-01-05
20/01/2023 16:39:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact