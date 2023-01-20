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لبنان

الجيش أوقف مطلوباً في القبة

Lebanon 24
20-01-2023 | 06:43
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ دورية من الجيش أوقفت في منطقة القبة المدعو "م.م" المطلوب بجرم سرقة وتجارة مخدرات. 

وقد عُثر بحوزته على كمية من المخدرات، وأُحيل إلى القضاء المختص.
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