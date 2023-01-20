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لبنان

وزير السياحة في بكركي

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
20-01-2023 | 06:58
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علم "لبنان24" أنّ وزير السياحة وليد نصّار سيزور البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي عند الساعة 5.30 عصراً في الصرح البطريركي - بكركي.
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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