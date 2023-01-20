مشهدٌ مفاجئ عند الصرّافين.. ماذا حصل مؤخراً؟

لوحظ، مساء أمس الخميس، أنّ عدداً كبيراً من مكاتب الصرّافين في بيروت، قد امتلأ بالمواطنين بشكل مفاجئ، وذلك من أجل "صرف الدولار" بمبالغ كبيرة، فيما تبيّن أنّ بعض الأشخاص طلبوا وبشكلٍ مُباشر شراء مبالغ من الدولار عبر الصرافين.

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"لبنان24" جال على مختلف مكاتب الصيرفة في أكثر من منطقة بيروتية، وتبين أن مشهد الازدحام هو نفسه، بينما لم تُكشف الأسباب التي تُعلل ذلك. ورداً على سؤال بشأن ما يجري، قال أحد الصرّافين لـ"لبنان24": "الهجمة الكبيرة للمواطنين كانت مُفاجئة، علماً أنّ الدولار يشهد ارتفاعاً وليس انخفاضاً.. السوق ضائع جداً ونتعاطى مع الأسعار كل لحظة بلحظتها".