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لبنان

الشيخ الخطيب اتصل بالمفتي دريان... هذا ما دار بينهما

Lebanon 24
20-01-2023 | 07:49
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أجرى نائب رئيس مجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب اتصالا هاتفياً بمفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان للاطمئنان الى صحته، وكانت مناسبة جرى في خلالها تداول تطورات الأوضاع العامة في لبنان، واتصل بشيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي ابي المنى وتم التباحث في الشؤون الوطنية.
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واستقبل الشيخ الخطيب في مقر المجلس وفدا من المراكز والجمعيات التي تعنى بالشؤون التربوية والاجتماعية والتعليمية والانسانية والأسرية وبمديرين وأساتذة وفاعليات تربوية وتعليمية وانسانية، وجرى البحث في الشؤون الاخلاقية والتعليمية والقيمية للأسرة اللبنانية لا سيما منها الاسرة المسلمة وسبل تحصين المجتمع بالقيم الأخلاقية والدينية.
 
ورحب الشيخ الخطيب بالحضور في مقر المجلس "الذي يحرص على تحصين المجتمع بالقيم الدينية والأخلاقية ومواجهة الهجمة الخطيرة التي تتعرض لها مجتمعاتنا من اجل اختراقها وتشويه المفاهيم والقيم الدينية"، داعياً الى "عقد جلسات حوارية تهدف الى وضع خطط سريعة للتوعية ولمعالجة المشاكل السلوكية التي بدأت بالتسلل إلى مجتمعنا اللبناني".
 
وحذر من "خطورة طرح تشريع المثلية والتشجيع على الفجور وفعل الرذائل ونشر الفساد في برامج تلفزيونية مبتذلة تتماهى مع ما يبث على مواقع التواصل الاجتماعي"، داعياً الى "مواجهة هذه الحرب الثقافية بتوعية أبنائنا وبناتنا من مخاطر هذه الهجمة التي تستدعي خطة عمل طارئة يشترك فيها علماء الدين والمصلحون الحكماء والجمعيات التربوية والتعليمية في عمل جماعي لوضع برامج وخطط ترسخ القيم الأخلاقية وتحفظ هويتنا الدينية والثقافية".
 
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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