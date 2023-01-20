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لبنان

اللّواء عثمان شارك في مؤتمر قادة الشرطة والامن العرب

Lebanon 24
20-01-2023 | 07:52
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 ترأس المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان وفداً رسميًا، لحضور المؤتمر السّادس والأربعين لقادة الشّرطة والأمن العرب، الذي انعقد بتاريخي 9 و10 الحالي في أبو ظبي - الإمارات العربية المتّحدة.
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 افتتح وكيل وزارة الدّاخلية في دولة الإمارات العربية المتّحدة اللّواء الرّكن خليفة حارب الخييلي فعاليات المؤتمر، في حضور رئيس منظّمة الإنتربول اللّواء أحمد ناصر الريسي، والأمين العام للمنظّمة السّيّد يورغن شتوك، وممثلين عن جهات دولية وأوروبية وأفريقية.

خلال المؤتمر، جرى التّباحث في مواضيع هامّة، من بينها: جرائم تبييض الأموال، وأهميّة الدّور الذي يقوم به المتحدّث الرّسمي الأمني، فضلاً عن جدول الأعمال الذي أعدته الأمانة العامّة، والذي تضمّن نتائج تطبيق توصيات المؤتمر السّابق، إضافةً إلى الاجتماعات والمؤتمرات التي انعقدت في خلال عام 2022 وتوصيات اللّجان، وغيرها من المواضيع المحوريّة والهامّة لتفعيل العمل المشترك بين الدّول العربيّة الأعضاء، وتكثيف الجهود لمكافحة الجريمة والإرهاب، واستعرض بعض التجارب الأمنيّة المتميّزة لبعض الدّول الأعضاء، وبحث كذلك فى مشروع استراتيجية عربيّة لمكافحة جرائم الإتّجار بالبشر وبالأعضاء البشرية.

 كذلك، حظي رؤساء الوفود المشاركة باستقبال كريم من قبل راعي المؤتمر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة الفريق الشّيخ سيف بن زايد آل نهيان.

وعلى هامش المؤتمر، جرى عرض لنتائج المسابقة التي أجرتها الأمانة العامّة لاختيار أفضل الأفلام في بعض مجالات التوعية الأمنيّة، بحيث فازت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بالمركز الأوّل لجائزة أفضل فيلم حول موضوع مكافحة المخدّرات والمؤثرات العقلية.

أما في إطار التنسيق العربي واللقاءات الثنائية بين الوفود، فقد اجتمع الوفد اللبناني برئاسة اللّواء عثمان مع بعض رؤساء الوفود العربية وتباحث معهم في سبل وكيفية تفعيل التعاون والدّعم لمؤسسة قوى الأمن الدّاخلي في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، كما جرى تبادل الدّروع التذكاريّة.

وقد جال الوفد في المعرض الذي أقيم بمناسبة اليوبيل الذّهبي لمؤتمر قادة الشّرطة والأمن العرب (2022-1972) ومرور خمسين عاماً من العمل الأمني العربي المشترك.
المصدر: الوكالة الوطنية
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