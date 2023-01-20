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لبنان

بري عرض للأوضاع العامة مع زواره في عين التينة

Lebanon 24
20-01-2023 | 08:19
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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيس حزب "الحوار الوطني" النائب فؤاد مخزومي، حيث تم عرض للأوضاع العامة، سيما الإقتصادية منها وآخر المستجدات السياسية.
 
كما عرض الرئيس بري للمستجدات السياسية وآخر التطورات خلال لقائه الوزير السابق غازي العريضي.
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واستقبل بري قنصل أوغندا لدى لبنان السيد محمد خضر حسين في حضور رئيس المنتدى اللبناني الاوغندي سليم فرح.

وسلم القنصل حسين الرئيس بري رسالة خطية من رئيسة مجلس النواب الاوغندي انيتا امونغ.  كما كانت الزيارة مناسبة تم في خلالها عرض للاوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين .

على صعيد آخر، دعا الرئيس بري لجان :المال والموازنة، الادارة والعدل، الصحة العامة  والعمل والشؤون الإجتماعية الى جلسة مشتركة في العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 26 كانون الثاني 2023، وذلك لدرس مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 13760 الرامي الى تعديل بعض احكام القانون قانون الضمان الإجتماعي وإنشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية .
 
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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