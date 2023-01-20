توقيف 3 أشخاص بينهم فتاة في النبطيّة... ما السبب؟

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ دورية مشتركة من فرع المعلومات ومكتب مكافحة الجرائم المالية في قوى الامن الداخلي داهمت عدداً من محال بيع الطوابع في مدينة النبطية، وتمّ توقيف 3 أشخاص بينهم فتاة، وهمّ من أصحاب المحال المرخصة ببيع الطوابع في قصر عدل النبطية ومحيط السراي الحكومي، وذلك على خلفية قيامهم بالتلاعب بسعر الطوابع وعدم الالتزام بالسعر الرسميّ.

Advertisement