البزري: التحرك في المجلس هدفه تحفيز النقاش لإيجاد حل وطني للشغور الرئاسي

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أكّد النائب عبد الرحمن البزري " أن التحرك النيابي في مجلس النواب والقاضي ببقاء عددٍ من النواب بصورة مستمرة داخل المجلس إنما يهدف لتحفيز مختلف مكوناته للنقاش والتفاهم في ما بينها حول الآلية الوطنية للوصول إلى إنتخاب رئيسٍ للجمهورية في أقرب وقتٍ ممكن، خصوصاً وأن النظام البرلماني الرئاسي الديموقراطي اللبناني يعتمد على وجود رئيسٍ للجمهورية من أجل تكليف رئيسٍ جديد للوزراء، وتشكيل حكومة جديدة، وإعادة ملء الفراغات في المواقع الإدارية الأساسية من أجل عودة الحياة إلى الإدارات العامة وانتظامها، وإلى الدورتين الحياتية والإقتصادية في البلاد".وأضاف : إن "هذه الخطوة النيابية على رمزيتها هي مبادرة من بعض النواب غير موجهة ضد فئة معينة أو ضد توجّهٍ معين، وإنما تهدف الى التعبير عن الرغبة الحقيقية في وضع المدماك الأساسي لإنهاء الأزمة السياسية"، متمنياً أن" تتلقف مختلف المكونات النيابية هذه الخطوة بإيجابية".