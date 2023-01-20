إجراء استثنائي للسحوبات بالدولار... إليكم ما أعلنه مصرف لبنان

أصدر مصرف لبنان تعميماً حول الاجراءات الاستثنائية لتسديد تدريجي لودائع بالعملات الأجنبية، بحيث يُدفع للمودع بموجبه 400 دولار "فريش" و400 دولار أخرى على أساس سعر 15000 ليرة بدلاً من 8000 ليرة.

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