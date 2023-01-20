14
o
بيروت
14
o
طرابلس
3
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
14
o
جونية
9
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
4
o
بشري
14
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
السنيورة: "حزب الله" يستخدم بدعة "الثلث المعطل" للقبض على عنق الدولة
Lebanon 24
20-01-2023
|
09:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
اعتبر الرئيس فؤاد السنيورة أنه "في المبدأ يفترض بجميع النواب أن يشاركوا في جلسات مجلس النواب لانتخاب رئيس الجمهورية الجديد. وتاريخ لبنان يبين أنه، وحتى عهد قريب، كانت تعقد جلسات انتخاب رئيس الجمهورية، ودائما كان يحضرها جميع النواب، واجبهم أن يسهّلوا عملية الانتخا،ب لا أن يعمدوا إلى التغيب عنها".
Advertisement
وأضاف في حوار مع قناة "الحدث" من محطة "العربية": "هذه البدعة الجديدة التي اعتمدها "حزب الله" عبر ما يسمى الثلث المعطل، أكان في الحكومة أو في المجلس النيابي هي ممارسة تحمل اسمها وهو التعطيل".
وقال: "وكما حصل فعليا، فإنَّ هذا التعطيل أدى إلى أن يستعملها حزب الله وسيلة من أجل أن يقبض على عنق الجمهورية اللبنانية، ويكون قادرا عندها أن يمنع انتخاب أي رئيس للجمهورية ما لم يكن هذا الرئيس تابعا له. وكما أصبح واضحا فانَّ هذا الأمر بدأ على الأقل منذ عام 2006 عندما جرى توقيع الاتفاق بين الجنرال ميشال عون و"حزب الله". وهو ما يسمى "تفاهم مار مخايل"، بحيث ضمن الحزب للجنرال عون أن يكون في موقع رئاسة الجمهورية، وضمن الجنرال عون للحزب أن يفرض سلطته وهيمنته على الجمهورية اللبنانية. ولقد دأ الحزب في ممارسة هذه العملية التعطيلية، والتي شاهدنا فصولا منها في تعطيل انتخاب رئيس الجمهورية لقرابة 7 أشهر عام 2008، وبعد ذلك لمدة عامين ونصف عام من 2014 حتى 2016".
وعن اعتصام بعض النواب في مجلس النواب، أشار السنيورة إلى أنه "وسيلة من وسائل التعبير عن الغضب والاعتراض، ولكن لا أعلم ولا أعتقد انه سيأتي بنتيجة حتمية ينتخب بنتيجتها الرئيس الجديد. ولكن هي وسيلة من الوسائل التي يلجأ إليها بعض النواب للتعبير عن اعتراضهم عن عدم التوصل إلى انتخاب الرئيس الجديد. ولكن أرى أنَّ على هؤلاء النواب الذين يشاطرون هؤلاء المعتصمين، وبدلا من أن يشاركوا في عملية الانتخاب يضعون أوراق بيضا أو أوراقا يقصد من ورائها ان يصار إلى تعطيلها، فإني أرى أن عليهم أن يمارسوا موقفهم الصحيح والداعي الى انتخاب رئيس جمهورية، والذي عليهم أن يختاروه".
وأضاف: "لذلك، فإنَّ عليهم أن يعبروا عن رأيهم بطريقة صحيحة، وبالتالي أن يبادروا إلى انتخاب الرئيس الجديد وليس بوسائل تعطيلية، ولكن من نوع آخر. لذلك أعتقد انه هذه العملية اليوم هي وسيلة للتعبير، ولكن لا اشاطرهم رأيهم في أنها ستؤدي إلى نتيجة حاسمة في التعجيل في التوصل إلى انتخاب الرئيس الجديد".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد وصوله إلى عتبة الـ50 ألفاً... هكذا يمكن "ترييح" الدولار
Lebanon 24
بعد وصوله إلى عتبة الـ50 ألفاً... هكذا يمكن "ترييح" الدولار
14:12 | 2023-01-19
19/01/2023 02:12:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعاميم مصرف لبنان... كم سجّل سعر صرف الدولار عصر اليوم؟
Lebanon 24
بعد تعاميم مصرف لبنان... كم سجّل سعر صرف الدولار عصر اليوم؟
09:46 | 2023-01-20
20/01/2023 09:46:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تخطيه الـ 50 ألفاً.. هكذا سيكون مسار الدولار في الفترة المقبلة
Lebanon 24
بعد تخطيه الـ 50 ألفاً.. هكذا سيكون مسار الدولار في الفترة المقبلة
01:45 | 2023-01-20
20/01/2023 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر من المصارف بشأن "صيرفة".. ماذا أبلغت الزبائن؟
Lebanon 24
آخر خبر من المصارف بشأن "صيرفة".. ماذا أبلغت الزبائن؟
05:42 | 2023-01-20
20/01/2023 05:42:46
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه.. على أي تسعيرة أقفل؟
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه.. على أي تسعيرة أقفل؟
13:45 | 2023-01-19
19/01/2023 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
13:18 | 2023-01-20
الدول العربيّة الأعلى سعراً للبنزين.. لبنان على القائمة وهذه مرتبته
13:13 | 2023-01-20
إشكالٌ مسلح في الجنوب.. تفاصيل تكشف ما حدث
13:03 | 2023-01-20
في اليوم الثاني لحراك النواب.. من سيبيت الليلة في المجلس؟
12:56 | 2023-01-20
ثلاثة أسماء رئاسية طرحها جنبلاط.. كيف رد الحزب؟
12:21 | 2023-01-20
أبو حيدر عرض مع مونصو إجراءات زيارة البعثة الاقتصادية للمنظمة الدولية للفرنكوفونية إلى لبنان
12:07 | 2023-01-20
الإحتجاجات تتجدّد.. إليكم الطرقات المقطوعة
فيديو
طردته المعلمة من الصف فطعنها بخنجر.. حادثة في مدرسة تهز دولة عربية (فيديو)
Lebanon 24
طردته المعلمة من الصف فطعنها بخنجر.. حادثة في مدرسة تهز دولة عربية (فيديو)
05:00 | 2023-01-12
20/01/2023 20:35:17
Lebanon 24
Lebanon 24
تجول بين المكاتب والمقاعد.. ثعلب يقتحم مكاتب إحدى الوزارات! (فيديو)
Lebanon 24
تجول بين المكاتب والمقاعد.. ثعلب يقتحم مكاتب إحدى الوزارات! (فيديو)
23:15 | 2023-01-08
20/01/2023 20:35:17
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو تم تصويره من داخل هليكوبتر وهي تصطدم بطائرة ثانية.. ما حصل مروع
Lebanon 24
فيديو تم تصويره من داخل هليكوبتر وهي تصطدم بطائرة ثانية.. ما حصل مروع
05:00 | 2023-01-05
20/01/2023 20:35:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact