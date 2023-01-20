جعجع: ألم يحن الوقت بعد لإعادة النظر بكل طريقة عمل الدولة؟

غرد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع عبر تويتر: "فقد لبنان اليوم حقه في التصويت كدولة في الهيئة العامة للأمم المتحدة. ألم يحن الوقت بعد لإعادة النظر بكل طريقة عمل الدولة ومؤسساتها؟ هل علينا ان ننتظر حتى يفقد اللبنانيون حقهم بوطن لكي نعيد النظر؟".

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