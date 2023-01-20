بعد تعاميم مصرف لبنان... كم سجّل سعر صرف الدولار عصر اليوم؟

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة عصر اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 50100 و50300 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.





وكان دولار السوق الموازيّة إفتتح صباحاً، على تسعيرة تراوحت ما بين 50500 و50600 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.

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