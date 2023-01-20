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لبنان

وزير الاعلام تسلّم إدارة "تلفزيون لبنان" بناءً على قرار قضائي

Lebanon 24
20-01-2023 | 09:58
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تسلّم اليوم وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال المهندس زياد المكاري، إدارة "تلفزيون لبنان"، من المديرة الموقتة فيفيان لبّس، وذلك بناءً على طلبه من القضاء إنهاء الحراسة القضائية.

بعد عملية التسليم والتسلّم، عقد الوزير المكاري اجتماعاً مع مديري الأقسام في التلفزيون، استمع فيه إلى مطالبهم وأجاب عن أسئلتهم، وأشار في كلمة له إلى أنّ الإدارة استمرارية، وطلب منهم الاستمرار في تسيير أعمال المرفق العام بالشراكة الكاملة بين الإدارة والموظفين، وطمأن إلى أنّ جهوداً ستبذل لوضع التلفزيون الأم على سكّة النهوض رغم الأوضاع المالية الصعبة.
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المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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