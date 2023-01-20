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لبنان

بيان توضيحي لمكتب رئيس الـLAU... ماذا جاء فيه؟

Lebanon 24
20-01-2023 | 10:22
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اصدر مكتب رئيس الجامعة اللبنانية الاميركية LAU البروفسور ميشال معوض البيان الاتي:

"توضيحاً للبيان الصحافي الذي قام كلّ من مركز الدراسات اللبنانية CLS وأعضاء الشبكة اللبنانية لسياسات ودراسات النزوح LPRN بنشره عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي التابعة لمركز الدراسات اللبنانية CLS، والموجه إلى الحكومة اللبنانية ووزارة التربية والتعليم العالي والمنظمات الدولية والجهات المانحة:
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يهم الجامعة اللبنانية الاميركية "LAU" التأكيد أنّ استخدام شارة LAU (Logo) على هذا البيان أتى عن طريق الخطأ وبدون أخذ موافقة الجامعة اللبنانية الأميركية، وبالتالي إنّ مضمون هذا البيان لا يعبّر بأيّ شكلٍ من الأشكال عن موقف الجامعة بل يمثّل فقط رأي من أصدره.

بناءً على ما تقدم، إنّ الجامعة اللبنانية الأميركية LAU وحرصاً منها على رسالتها الأكاديمية لا تتبنّى مضمون هذا البيان محترمةً تعاونها الدائم مع وزارة التربية والتعليم العالي ومقدّرة شخص الوزير القاضي الرئيس عباس الحلبي المحترم ودوره الفعال في خدمة قطاع التعليم العالي في لبنان".
المصدر: الوكالة الوطنية
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